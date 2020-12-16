إعدام المعارض “روح الله زم” يعري مخاوف إيران … هذا أكثر ما تخشاه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - إيران، أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان وأبرز الدول القمعية، وهي الدولة التي لا يحتاج مواطنها سوى لإشهار معارضته لنظام خامنئي حتى يصبح معرّضا للاعتقال وصولا لتنفيذ للإعدام بحقه حتى ولو كان يعيش خارج الأراضي الإيرانية، التي باتت تشكل رعبا حقيقيا للمعارضين بسبب حكم الإعدام الحاضر دائما لتنفيذه.

تظهر إيران أن تحسين علاقاتها المهترئة مع الغرب ليس من أولوياتها وذلك بعد أن عمدت إلى إعدام الصحافي المعارض روح الله زم وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وقال الصحيفة في مقال رأي لهيئتها التحريرية إن “اختطاف وقتل زم يمثلان علامة واضحة على أن النظام الإيراني غير مستعد لتهدئة سلوكه سواء في الداخل أو في الخارج”.

وأضافت أن “من الواضح أن خوف طهران من الاضطرابات الداخلية يفوق أي مصلحة تتعلق بتحسين العلاقات مع أوروبا أو الولايات المتحدة”.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق زم السبت الماضي بعد إدانته بتهمة “الفساد في الأرض”، وهو مصطلح يطلق على القضايا المتعلقة بالتجسس والخيانة.

ووفقا للصحيفة فإن الجرم الفعلي للصحافي المعدوم هو تغطيته المفصلة للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران خلال عام 2017 على قناة تابعة له تدعى “آمد نيوز”.

عاش روح الله زم في فرنسا منذ عام 2011، بعد أن كان قد غادر إيران على خلفية اعتقاله لمشاركته في ما يعرف بـ”الحركة الخضراء” وهي انتفاضة جماهيرية انطلقت في إيران عام 2009.

وتم استدراج زم إلى العراق في أكتوبر 2019، حيث اختطف هناك من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني، ونقله فيما بعد إلى طهران. وبمجرد اعتقاله، أُجبر على الظهور على شاشات التلفزيون والاعتراف بجرائمه المفترضة.

تشير “واشنطن بوست” إلى أن إعدام زم وقع قبل يومين فقط من انطلاق منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني، وهو مؤتمر افتراضي جرى تمويله من الاتحاد الأوروبي.

وكما كان متوقعا فقد تم إلغاء المنتدى وسط انتقادات لاذعة لطهران من قبل ألمانيا وفرنسا التي وصفت عملية الإعدام بأنها “عمل همجي وغير مقبول”.

وردت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي غالبا ما يتم تصويرها على أنها قوة موازنة معتدلة للحرس الثوري، بالدفاع بقوة عن اختطاف الصحافي وقتله.

ووصف روحاني عملية الإعدام بأنها عمل مشروع، بينما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري فرنسا وألمانيا لتوبيخهما بحجة “تدخلهما في الشؤون الداخلية لإيران”.

وكان زم، وهو ابن لرجل دين شيعي إصلاحي، يرأس قناة (أمد نيوز) التي حظيت بمتابعة أكثر من مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يوقفها تطبيق المراسلات (تيليغرام) عام 2018 بعد أن وجهت إليها إيران الاتهام بإطلاق دعوات للعنف خلال المظاهرات الاحتجاجية.

ولم يشر الحرس الثوري إلى مكان حدوث عملية الاعتقال أو تاريخها لكن معارضين إيرانيين تحدثوا عن حصولها في مطار بغداد بمجرد أن وطأ زم أرض العراق قادما من الأردن.

واعتبر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، جيد سوليفان، أن إعدام الصحفي الإيراني يمثل “انتهاكا مروعا” لحقوق الإنسان، متوعدا بالوقوف مع الشركاء ضد الانتهاكات التي ترتكبها طهران، وذلك في أول تصريح له تجاه إيران.