قضية عدنان.. محامي العائلة يكشف دوافع تأجيل الجلسة ويطالب بحكم عادل يتناسب والجرائم التي تعرض لها الضحية – فيديو

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أكد محامي عائلة الطفل عدنان بوشوف أن قرار تأجيل جلسة محاكمة المتورطين في القضية أمر عاد، ولأسباب معقولة، تتعلق بانتظار ترجمة إحدى الوثائق إلى اللغة العربية.

وقال المحامي، محمد علي البقالي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن سبب التأجيل منطبق لنص الدستور، معتبرا أن الحكم في القضية، التي هزت الرأي العام الوطني، يجب أن يكون متناسبا، وطبيعة الجرائم، التي تعرض لها الطفل الضحية.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان، في مدينة طنجة، قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.