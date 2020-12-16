بسبب مرض أحد أعضاء الهيأة القضائية.. المحكمة تؤجل للمرة 7 النظر في قضية باطمة وآخرين في ملف “حمزة مون بيبي

قررت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين، والمشاهير، وابتزازهم، وذلك إلى غاية 23 دجنبر الجاري.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن قاضي غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف قرر، في سابع جلسة استئنافية، إرجاء النظر في الملف المذكور، نظرا إلى غياب أحد أعضاء الهيأة، التي شرعت في مناقشة القضية، بسبب مرض ألم به، وذلك للمرة الثانية.

ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ”الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وفي حق شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة حبسا نافذا.