لقاحاتها غير كافية.. الصين تستعد لاستيراد 100 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتك

تستعد الصين لإستيراد 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته شركت فايزر الأمريكية، وبايونتيك الألمانية، وفق ما كشفته وكالة بلومبيرغ، مشيرة إلى أن شركة فوسون كانت قد فازت بالفعل الأسبوع الماضي بصفقة لتوريد 7.5 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى هونغ كونغ التي تحضى بوضع إداري خاص في الصين.

وقالت الوكالة إن الصين التي يتجاوز عدد سكانها مليار نسمة، تسعى بهذه الخطوة لسداد الخصاص في اللقاحات، حيث لا يعتقد أن اللقاحات التي تم إنتاجها في البلاد ستكون كافية لجميع مواطنيها.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة Shanghai Fosun Pharmaceutical الصينية قد أبرمت اتفاقا في شهر مارس الماضي، مع شركة بيونتيك لتسويق العقار في الصين، حيث قامت الصين بدفع 300 مليون ولار مقابل الحصول على 50 مليون جرعة أولية من اللقاح، فيما كشفت فوسون في بيان قدمته إلى بورصة هونكونغ اليوم الأربعاء إن شركة تصنيع اللقاحات الألمانية بيونتيك ستوفر ما لا يقل عن 100 مليون جرعة لللصين بحلول نهاية عام 2021.

ويأتي ذلك فيما ينتظر الصينيون حصول لقاحهم المطور محليا، والمملوكل للدولة ولشكرة سيوفاك، على الموافقة على الترخيص النهائي، من السلطات المنظمة لقطاع الأدوية، فيما يتوقع إنتاج 1.6 مليار جرعة منه في نهاية عام 2021.

تقترب اللقطات التجريبية التي طورها المطورون المحليون ، بما في ذلك شركة China National Biotec Group Co. المملوكة للدولة و Sinovac Biotech Ltd. ، من الحصول على الموافقة من قبل منظمي الأدوية الصينيين ، مع توقع 1.6 مليار جرعة في عام 2021

ومع ذلك ، وبما أن استكمال التلقيح يتطلب جرعتين لكل شخص، فإن هذه الأعداد تبدو غير كافية لتلقيح 1.4 مليار صيني، مما يدفع البلاد غلى طلب إمدادات إضافية من الخارج.

من جهتها كانت مجموعة أسترا زينكا، البريطانية، قد وقعت صفقة مع شريك محلي في الصين لتوريد لقاحاتها.