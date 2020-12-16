البنك الدولي يدعم استراتيجية الجيل الأخضر في المغرب ب250 مليون دولار

وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم 250 مليون دولار لبرنامج استراتيجية الجيل الأخضر في القطاع الفلاحي المغربي ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأفاد بيان للبنك الدولي، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن الدعم المذكور يستهدف الزيادة في ربحية قطاع الفلاحة، وتعزيز استدامتها من خلال ضبط، وتوحيد الممارسات المراعية لتغير المناخ.

وقال جيسكو هينتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الاستراتيجية هي خطة رئيسية تطرح تحولا جذريا في رؤية المغرب للتنمية الفلاحية بالانتقال من التركيز الأحادي على الإنتاج إلى تركيزها، أيضا، على بناء رأس المال البشري، ودعم موارد الرزق، وخلق سلاسل قيمة مستدامة في الوسط القروي تراعي تغيير المناخ”.

وأكد هينتشيل أن البرنامج سيعمل على دعم استجابة البلاد اقتصاديا لجائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الفلاحة تمثل المصدر الرئيسي للتشغيل في المغرب، حيث تشكل 38 في المائة من إجمالي فرص الشغل، فإن سكان القرى يمثلون 79.4 في المائة من مجموع الفقراء في المملكة، ولجذب الشباب إلى الفلاحة، سيمول البرنامج ريادة الأعمال، وبرامج التدريب الموجهة إلى شباب القرى بمن فيهم النساء، وذلك بغية جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع المنتجات الفلاحية الغذائية بإزالة العقبات التنظيمية، والتمويلية للتحفيز على خلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد تريجيه، الخبير الأول في الاقتصاد الفلاحي، والرئيس المشارك للفريق، إن الشباب في القرى يشكل “طاقة معطلة يمكن الاستفادة منها في التنمية الفلاحية. ومن الأهمية خلق فرص لهم لتعزيز التنمية لقطاع فلاحي، وغذائي متطور، يمكنه أن يدر المزيد من فرص الشغل، والرخاء على المناطق القروية”.

وأضاف تريجيه أن البرنامج سيغرس ثقافة “ريادة الأعمال، وسيزود شباب القرى بالأدوات، والمعارف، التي تتيح لهم استخدام المزيد من الممارسات، والتقنيات المستدامة المتطورة، ومن ثمة المساهمة في خلق قطاع فلاحي وغذائي أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ”.

ويعمل المغرب على زيادة الاعتماد على التحول الرقمي، للحد من التأثير الضار لتغير المناخ على موارده الهشة من الميا، والأراضي، ويبنى البرنامج على الجهود، التي بدأتها استراتيجية مخطط المغرب الأخضر السابقة للتنمية الفلاحية، كي يتحول إلى الفلاحة المراعية لتغير المناخ، التي ستتمكن مستقبلا من تخفيف آثار نوبات الجفاف الحاد، كتلك التي تواجهها البلاد، حاليا.

وقالت ماري كلوديا باتشون، الخبيرة الأولى للتنمية الرقمية، والرئيسة المشاركة للفريق إن “التحول إلى التكنولوجيات الرقمية سينتقل بالقطاع من الفلاحة المعتمدة بكثافة على الموارد إلى الفلاحة الذكية، مما يساعدها على الوفاء بمتطلبات المنافسة في السوق، وبنفس القدر على مواجهة تحديات التكيف مع تغيرات المناخ”.