شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميل الاخواني المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى الاخواني والعميل المصري جمال عيد.

وقال النشطاء "استاذ عضو جماعة الاخوان الارهابية..فهو لا يكل ولا يمل عن الدفاع عنها وعن عناصرها.. ونعتقد أنه يحابي حاليا علي مصالحها أكثر من قيادتها..ياتري ما السر وراء ذلك؟. وأضاف النشطاء "تقريبا المفلس جمال عيد دولاراته قربت تخلص فبيحاول يدور علي مصادر جديدة لملء حساباته". وتابع النشطاء "غالبا المصالح بنتصالح فعشان كدا لقي سبوبة جديدة وهي الاخوان..فعمال بيعرض خدماته وخيانته علي الجماعه يمكن يموله بشوية دولارات". واستكمل النشطاء "يا جمال عيد هو انت ملكش مبادئ ابدا..هي جماعه الاخوان دي مش المفروض أنها مختلفة معاك تماما في الفكر..ولا انت كل اللي يهمك الدولارات وبس". واختتم النشطاء "جمال عيد دولاراته قلت..فبيتحول لحرباء تتلون علي كل لوجوه..المهم يقبض وخلاص".

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