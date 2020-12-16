شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ولي عهد ابوظبي يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى جمهورية مصر العربية.

وقال على حسابه في تويتر "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها"

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ولي عهد ابوظبي يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.