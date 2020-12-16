شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يشيد بالعلاقات بين مصر والامارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 رحب الإعلامي المصري أحمد موسى، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر.

وقال موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «للأشقاء في دولة الإمارات العربية مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين منذ أكثر من ٤٠ عاما مع تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دولة الأمارات»

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