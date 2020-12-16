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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية ترسل فريق تحقيق دولي إلى الصين لمعرفة مصدر كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن الفريق الدولي للتحقيق بمصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيتوجه إلى الصين في يناير المقبل.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد تعهد في وقت سابق بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.
وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى الصين.
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