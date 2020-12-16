كورونا قد يحدث تلفا طويل المدى للرئة وحملة عالمية ضد التأثير السلبي للفيروس

(الغذاء والدواء) الأميركية تشيد بلقاح مودرنا

■ اليونيسف تدعو لإعطاء معلمي المدارس أولوية الحصول على اللقاح

■ السعودية تبدأ توزيع اللقاح خلال 3 أيام

■ أكثر من 188 ألف إصابة فـي الإمارات

■ لبنان يتلقى الدفعة الأولى من اللقاحات خلال شهرين

■ السودان يعمل على توفير 8 ملايين جرعة من اللقاحات

■ اكتشاف أول إصابة بكورونا بحيوانات المنك فـي أميركا

■ كندا تحصل على 168 ألف جرعة من لقاح مودرنا

■ دعوات للعزل العام فـي إيطاليا

■ بدء تطبيق إغلاق صارم فـي ألمانيا

■ كوريا الشمالية تشتري اللقاح الروسي «سبوتنيك 5»

■ الفلبين تتوقع طفرة فـي المواليد بسبب كورونا

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

توقعت دراسة جديدة أن يتسبب الفيروس المميت في إحداث تلف طويل المدى للرئة، واختبرت الدراسة التي أجريت على 10 مرضى في جامعة أكسفورد البريطانية طريقة مسح جديدة للكشف عن تشوهات الرئة التي لم تظهر في عمليات المسح التقليدية، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية. وتضمنت هذه التقنية استنشاق المرضى لغاز يسمى “زينون”، وذلك أثناء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي. وشمل البحث مرضى تتراوح أعمارهم بين 19 و69 عاما، ويسعى فريق الدراسة لزيادة عدد المشاركين فيها إلى 100 مشارك، بهدف اكتشاف ما إذا كان “كوفيد19 يسبب تلفًا في الرئة، وما إذا كان هذا الضرر الملحق بها دائم. ووجد الفحص الطبي وجود تشوهات في الرئة لدى جميع المشاركين في الدراسة، التي فشلت الفحوصات التقليدية في التقاطها. من جهة أخرى أطلقت منظمة الصحة العالمية و6 من أكبر منظمات الشباب في العالم تضم 250 مليون عضو حملة تعبئة عالمية “ضد التأثير السلبي لجائحة كورونا على الشباب”. وأكد بيان مشترك أن هذا التحالف يهدف إلى “الاستثمار في الحلول والإجراءات التي يقودها الشباب لمواجهة كورونا، وتكثيف هذه الحلول”.

الى ذلك، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن لقاح “كوفيد19” الذي طورته شركة “موديرنا” كان فعالا للغاية، مما يمهد الطريق للحصول على تصريح طارئ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ونشرت الوكالة وثائق على الإنترنت، أعدها موظفوها بالتعاون مع الشركة، لتحليل سلامة وفعالية اللقاح في دراسة سريرية كبيرة. سيتم عرض النتائج أمام لجنة استشارية مستقلة ستصوت، اليوم الخميس، على ما إذا كانت ستوصي باعتماده من قبل الإدارة، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”. في سياق آخر، شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” على ضرورة منح المعلمين الأولوية في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، بعد تحصين العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وقالت منظمة اليونيسف، في بيان صحفي، إن تقديم اللقاحات للمدرسين والعاملين في المرافق التعليمية “سيساعد في حماية المعلمين من فيروس كورونا، وسيسمح لهم بالتدريس شخصيا، وبالتالي إبقاء المدارس مفتوحة”. وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 73مليونا و 936 ألفا و 447 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن المملكة تسلّمت أول شحنة من لقاح كورونا المستجد “كوفيد19” وقال الوزير الربيعة في بيان صحفي إن “المملكة سوف تبدأ توزيع لقاح كورونا خلال الأيام الثلاثة المقبلة”. وأضاف أن لقاح كورونا سوف يعطى مجانا للمواطنين السعوديين والمقيمين، بما فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل. وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي من قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس الأول وحتى ظهر أمس الأربعاء أكثر من 150 ألف شخص. بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 4 حالات وفاة و 1278 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188 ألفا و545 حالة.

الى ذلك، كشف آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية عن إصابة أكثر من 1400 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فيما توفي 41 شخصا. فيما سجلت وزارة الصحة في الجزائر 466 إصابة جديدة بالفيروس. وفي لبنان قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال إن من المنتظر أن توقع بلاده اتفاقا للحصول على لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” للوقاية من مرض كوفيد19 ومن المقرر ان يتلقى الدفعة الأولى من اللقاح بعد ذلك بثمانية أسابيع. وفي سوريا تم تسجيل رقماً قياسياً بعدد إصابات ووفيات كورونا، لتتجاوز الحصيلة اليومية الـ 400 إصابة جديدة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده ستتلقى 8 ملايين و400 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، حسب وكالة الأنباء السودانية. من جهتها، أعلنت موريتانيا أنها ستحصل على 850 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مطلع يناير المقبل وأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لذلك.

دوليا، أعلنت وزارة الزراعة الأميركية أنها أكدت أول حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا لدى حيوان المنك في ولاية يوتا. في السياق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة الكندية توصلت إلى اتفاق مع شركة “موديرنا” لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاحها. بدورها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 حالة إصابة مؤكدة. بدوره، دعا مستشار لوزارة الصحة الإيطالية إلى عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا حتى لا تقع ما وصفها بـ”كارثة وطنية”. من جهتها، بدأت ألمانيا أمس تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحائها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغت 235 حالة.

آسيويا، ذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية أن كوريا الشمالية اشترت اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس “كورونا”، ومعدات التشخيص الصينية، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة. بدوره، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن لقاحات كوفيد19 سوف تكون مجانية للجميع، في تحول كامل بعد التعرض لانتقادات شعبية، وفي الفلبين يتوقع أكبر مستشفى للولادة طفرة في المواليد العام المقبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة الوصول إلى وسائل منع الحمل أثناء الإغلاق في مواجهة وباء كورونا، ذكرت ديانا روز كاجيب، وهي طبيبة ومتحدثة باسم المستشفى، أن هناك حاليا ما بين 30 و40 حالة ولادة يوميا في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري.