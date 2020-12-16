أعلنت قيادة عمليات الأنبار، الأربعاء، عن مداهمة وكر لتنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة، وقتل عنصرين من التنظيم. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من أبطال الفرقة الأولى واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت واجباً بعمق صحراء الرطبة بقوة محمولة جواً من طيران الجيش الأبطال واشتركت معها قطعات برية من القيادة أعلاه".



وأضافت القيادة أن القوة "داهمت وكراً لداعش ودمرت عجلتهم وقتلت اثنين منهم ولا زالت قطعات الفرقة مستمرة بالواجب".

كانت هذه تفاصيل خبر قوة عسكرية تداهم وكراً لـ'داعش' وتقتل اثنين من عناصره بصحراء الرطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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