مدربا منتخبي الشباب والناشئين يحصلان على شهادة ' برو' التدريبية

واستمرت الدورة التدريبية سنة كاملة، وشهدت محاضرات نظرية وعملية، فيما استمرت المرحلة الأخيرة من الدورة 40 يوما توالياً في الدوحة.

وباركَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والأعضاء الآخرون، للمدربين قحطان جثير وعماد محمد، بمناسبة حصولهما على أهم شهادة تدريبية في عالم كرة القدم، متمنياً لهما التوفيق والنجاح مع مشوارهما المهم مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة .