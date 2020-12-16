2020-12-16 | 15:12
273 مشاهدة
حصلَ مدربا منتخبي الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، والناشئين، عماد محمد، على شهادة "برو" التدريبية في كرة القدم، في الدورة التدريبية التي اختتمت، اليوم الاربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة والتي شهدتْ مشاركة كوكبة من المدربين العرب، وبإشراف محاضرين أجانب.
وباركَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والأعضاء الآخرون، للمدربين قحطان جثير وعماد محمد، بمناسبة حصولهما على أهم شهادة تدريبية في عالم كرة القدم، متمنياً لهما التوفيق والنجاح مع مشوارهما المهم مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر مدربا منتخبي الشباب والناشئين يحصلان على شهادة ' برو' التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.