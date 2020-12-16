لجنة الاستئناف تردُ الطعن المُقدم من رئيس نادي الديوانية على قرار لجنة الانضباط

عقدتْ لجنة الاستئناف في الهيأة التطبيعية اجتماعا للنظر بالطعن الاستئنافي المُقدم من قبل رئيس الهيأة الإدارية لنادي الديوانية، حسين علي العنكوشي، على قرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المالية السابقة وجعلها عشرة ملايين دينار، لكون لجنة الانضباط رأت أن المخالفة قد تم تكرارها.

وبعد التدقيق والمداولة تم قبول الطعن الاستئنافي شكلا، على اعتبار انه قُدم ضمن المدة القانونية .



وبيّنتْ لجنة الاستئناف انه، وبعد التدقيق، وجدنا أن الطعن الاستئنافي بقرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المفروضة، لا يمكن الطعن به استئنافا، وذلك استنادًا للمادة (128) الفقرة (4)، وعليه قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي المذكور قرارا قطعيا لا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه لدى أية جهة عراقية .



وتألفتْ لجنة الاستئناف من: خالد إبراهيم عباس المهداوي رئيساً، وحيدر عزيز علوان نائبا للرئيس، وعضوية حيدر عزيز علوان والدكتور ضياء سالم حافظ، وطارق عبد الحافظ يونس مقررا للجنة.