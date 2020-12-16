أردوغان: العقوبات الأمريكية اعتداء على حقوق تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة لشرائها منظومة دفاع جوي روسية اعتداء على حقوق تركيا السيادية. وأضاف أن الهدف من العقوبات إلحاق الضرر بجهود الصناعات الدفاعية التركية مشيرا إلى أنها ستفشل في ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين بسبب شراء البلاد منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400).

وقال أردوغان في أول تعليق له على الخطوة إن المشاكل التي ستنجم عن العقوبات يمكن التغلب عليها وتعهد بتكثيف الجهود لإقامة صناعة دفاعية مستقلة في حين انتقد واشنطن لفرضها عقوبات على دولة عضو بحلف شمال الأطلسي.

وقال "أي تحالف هذا؟ أي شراكة هذه؟ هذا القرار هجوم صريح ذو طبيعة عدائية على الحقوق السيادية للبلاد".

وأضاف "الهدف الحقيقي هو وقف التقدم الذي بدأته بلادنا في الصناعات الدفاعية في الآونة الأخيرة وإعادتنا مرة أخرى للاعتماد عليهم".

وتابع "بالتأكيد ستكون هناك مشاكل لكن كل مشكلة ستفتح أمامنا بابا لحلها".

وتقول واشنطن إن منظومة (إس-400) تشكل خطرا على طائرات إف-35 المقاتلة وعلى أنظمة الدفاع عن الحدود في حلف شمال الأطلسي. وترفض تركيا ذلك قائلة إن منظومة (إس-400) لن تنشر في الحلف. وأكد أردوغان مجددا اليوم أن المخاوف الأمريكية لا أساس لها.