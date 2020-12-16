شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون أرمن يقتحمون وزارة الدفاع للبحث عن المفقودين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت مجموعة من أهالي العسكريين الأرمن المفقودين جراء الجولة الأخيرة من القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ مظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة يريفان اليوم (الأربعاء).

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر أن المتظاهرين الذين يطالبون الحكومة بالكشف عما يتوفر من المعلومات عن مصير أبنائهم واتخاذ خطوات من أجل عودتهم اقتحموا أبواب وزارة الدفاع الأرمنية.

واستقبل وزير الدفاع فاغارشاك هاروتيونيان، وقائد الأركان أونيك غاسباريان 10 ممثلين عن المتظاهرين، فيما ينتظر الآخرون اختتام الاجتماع وسط أجواء من التوتر المتصاعد.

وينظم أهالي الجنود المفقودين حملات احتجاجية منذ نحو شهر، لكن مظاهرة اليوم تتجاوز سابقاتها توترا، لاسيما أنها تأتي على خلفية تقارير عن أسر أكثر من 100 عسكري في الإقليم أخيرا.

واعترف رئيس جمهورية كاراباخ غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا أرايك هاروتيونيان بأسر بضعة عشرات العسكريين الأرمن قرب بلدة ختسابرد في مقاطعة هادروت بقره باغ، محملا الجانب الأذربيجاني المسؤولية عن القيام بـ«استفزازات مستمرة»، وأعلن أن خطوات تتخذ حاليا لاستعادة هؤلاء الأسرى.