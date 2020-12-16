شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يغتالون ناشطا في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اغتال مسلحون مجهولون، مساء أمس (الثلاثاء) أحد قادة المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، الناشط البارز صلاح العراقي. وقال مصدر أمني إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العراقي في منطقة بغداد الجديدة، وأضاف أن المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال تقع ضمن مسؤوليات قوات الشرطة الاتحادية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أقال في أغسطس عدداً من المسؤولين الأمنيين على خلفية الاغتيالات التي شهدتها البلاد.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وأخيرا اغتيل الباحث العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين أمام منزله في بغداد في 6 يوليو الماضي، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته.

وقبل مقتله بدقائق فقط، نشر المحلل السياسي العراقي تغريدة عبر حسابه في تويتر، تحدث فيها عن الانقسام في بلاده، دون أن يعلم أن رصاصاً غادراً مجهولاً سيزهق روحه لتكون هذه آخر كلماته.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت جماعات مسلحة موالية لطهران بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.