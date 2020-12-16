شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران سابقان يرفضان المثول للتحقيق في قضية مرفأ بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزيران لبنانيان سابقان متهمان بـ «الإهمال» في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.

ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، ما أثار جدلاً بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد ما زال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار.

وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغاً رسمياً بجلسة الأربعاء كما يقضي البروتوكول.

ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب يوم الاثنين. وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعداً جديداً يوم الجمعة لكنه لم يتلق رداً حتى الآن. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار.

ويزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل من خلال التحقيق منذ الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب بسبب شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة.