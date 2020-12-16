شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذّر من «انتعاش» الوباء مطلع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن: «أ.ف.ب»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من «خطر كبير» لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة، في بيان، إنه بالنظر إلى تطور وباء «كوفيد ـ 19» في أوروبا «هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021»، داعياً إلى «وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي» خلال احتفالات نهاية العام.

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