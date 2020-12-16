شكرا لقرائتكم خبر عن «هوندا» تستدعي 1.79 مليون سيارة لمشكلات تتعلق بالسلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة هوندا موتور إنها ستستدعي 1.79 مليون سيارة على مستوى العالم في أربع حملات منفصلة يرتبط بعضها بأنباء عن نشوب حرائق. ويشمل الاستدعاء 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية أن واحدة من حملات الاستدعاء تشمل 268 ألف سيارة موديل «سي.آر-في» إنتاج أعوام 2002-2006 في الولايات المتحدة لاستبدال المفاتيح الرئيسية للتحكم في النوافذ الكهربائية. وقالت الشركة إنه لم ترد أنباء عن إصابات لكن جرى الإبلاغ عن 16 حريقاً ترتبط بهذه المشكلة.

وسبق أن استدعت هوندا سيارات في 2012 لتصليح عطل في المفاتيح الرئيسية للنوافذ الكهربائية. ويأتي الاستدعاء الجديد استجابة لعيوب مرتبطة بالرطوبة في المفاتيح التي جرى إصلاحها خلال الحملة السابقة. (رويترز)

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