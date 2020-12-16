شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد: «خورفكان» نقلة في صناعة المحتوى الإبداعي الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن فيلم «خورفكان» – الملحمة التاريخية السينمائية - شكل نقلة نوعيّة في صناعة المحتوى الإبداعي الإماراتي، ويفتح بإنتاجه الباب على تاريخ الإمارات والمنطقة، بما يحمله من حكايات ذات مضامين وأفكار كبيرة يمكن العمل عليها لتأكيد ركائز الهوية الوطنيّة والدعائم التي تستند إليها الدولة في مشروعها الحضاري.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: نتطلع من خلال الفيلم إلى أن تتجدد العلاقة بين صناعة السينما والنصوص المكتوبة والمطبوعة، إذ نقدم من خلاله تجربة استثنائية، نحوّل فيها المادة التاريخية الوثائقية التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كتابه «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي»، إلى بناء درامي تاريخي يوثق بالكاميرا ويجسد بالصورة تاريخ أهل خورفكان في القرن السادس عشر الميلادي، وهي مرحلة لا نملك عنها أي محتوى مصوّر، وكل ما نملكه هو المحفوظ في الوثائق والأرشيف المكتوب الذي يحتاج إلى أدوات ومعارف مؤرخ ليقدمها لنا، من هنا يحمل الفيلم أهمية بالغة وكبيرة للإماراتيين وأهل الخليج والعرب عموماً.

وأضاف: نثمن في هذا النجاح الذي حققه الفيلم، جهود كوادر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ونقدر مهنيتهم في الانضمام والعمل إلى جانب اثنين من كبار المخرجين العالميين، ونخبة من النجوم والممثلين الإماراتيين والعرب، ونطمح إلى أن تكون تجربة إنتاج الفيلم خبرة جديدة وإضافة كبيرة لمسيرتهم العملية في إنتاج المحتوى الإبداعي.

ويتواصل عرض الفيلم في مدرج خورفكان حتى 19 ديسمبر الجاري، من 7:30 حتى 9:30 مساءً، ويمكن للزوار متابعة وقائع بطولة أهل المدينة.

وجاء العمل السينمائي الذي يبدأ عرضه في صالات السينما المحلية الخميس، بإخراج العالميين الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وتدور أحداثه حول سلسلة من المواقف التاريخيّة البطوليّة التي جسّدها أهل مدينة خورفكان في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي «أفونسو دي البوكيرك»، ليروي العمل سيرة المدينة على امتداد 27 عاماً.