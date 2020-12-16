شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تناقش معايير الجودة والسلامة للمرضى في ظل الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بإدارة الجودة الاكلينيكية والاعتماد الصحي بقطاع المستشفيات المؤتمر الإقليمي الافتراضي السادس لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بهدف تبادل الخبرات الدولية وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في القيادة الداعمة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في ظل كورونا، وأفضل الممارسات في تعزيز ودعم شراكة المرضى وعائلاتهم في وضع الأنظمة والسياسات الصحية والمبادرات التطويرية، وذلك بمشاركة خبراء في الجودة وسلامة المرضى من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وأكثر من 270 من الكوادر الطبية والفنية بعدة جهات صحية حكومية وخاصة.

وافتتح المؤتمر الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور زكريا العتال مدير إدارة الجودة الاكلينيكية والاعتماد الصحي، وعدد من مديري الإدارات، بالإضافة لممثلين من دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة شؤون الرئاسة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وسلطة مدينة دبي الطبية ومستشفيات القطاع الخاص.

جلسات نقاشية

وحَفِلَ المؤتمر على مدار انعقاده بعددٍ من الجلسات النقاشية والدراسات البحثية وأوراق العمل بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين من مستشفيات معتمدة عالمياً في الشرق الأوسط، تناولوا خلالها مجالاً واسعًا من الموضوعات ذات الصلة بالجودة وتحسين المعايير السريرية، والدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 للجودة وسلامة المرضى، ومناقشة التحديات في ما يخص تقديم الرعاية الصحية عن بعد وتعزيز الأمن السيبراني وضمان خصوصية وأمن المعلومات، والتطرق إلى أفضل الممارسات في ما يخص اعتماد النهج الصحي المتكامل متعدد التخصصات، ومواضيع الابتكار في المجال الصحي لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأكد السركال على أهمية المؤتمر هذه السنة في دورته السادسة، والذي أصبح يمثل منصةً إقليمية مهمةً لتبادل المعارف وأفضل الممارسات والخبرات المحلية والإقليمية في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والذي تحرص الوزارة على تنظيمه سنوياً، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071.



قصص النجاح

بدوره أوضح العتال أن أجندة المؤتمر والجلسات النقاشية والأوراق البحثية تأتي مواكبة لمستجدات الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الصحية في المنطقة وتعزيز ممارسات الجودة في الرعاية الصحية، وكيفية التغلب على التحديات التي فرضها ظهور كوفيد-19.