شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساهمات المجتمعية تطلق الدورة 4 من حاضنة «معاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن إطلاق الدورة الرابعة من حاضنة «معاً الاجتماعية» التي تركز على البيئة وتطبيقاتها العملية بهدف إتاحة الفرصة لروّاد الأعمال الاجتماعيين لإيجاد حلول مستدامة لحماية البيئة ومواردها في إمارة أبوظبي، ضمن مواضيع أساسية تتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وإعادة التدوير والسياحة البيئية المستدامة في أبوظبي.

ويستمر باب تقديم الطلبات للمشاركة في «معاً الاجتماعية» حتى 13 فبراير/ شباط 2021، لتقديم الفرق المتأهلة أفكارها وخطة عملها إلى لجنة التحكيم في مارس/ آذار المقبل، ليتم تعيين الفرق العشرة الفائزة التي ستخضع لبرنامج تدريبي يبدأ في مارس/ آذار ويستمر حتى شهر يونيو/ حزيران 2021.

ويندرج موضوع «البيئة» ضمن الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وتشجع هيئة معاً رواد الأعمال الاجتماعيين على ابتكار حلول تتناول موضوع الدورة الحالية، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وخفض استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وإعادة التدوير وتعزيز السياحة البيئية في أبوظبي.

ووفقاً لإحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي يتسرب كل عام نحو 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات، وبلغت كميّة النفايات الصلبة المولّدة في إمارة أبوظبي نحو 9.8 مليون طن، ولمواجهة التحديات البيئية الملحة أبرمت هيئة معاً شراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي.

وتهدف الدورة الرابعة من برنامج حاضنة معاً، إلى تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وإحداث تحول إيجابي في السلوكيات البيئية على صعيد الفرد والمجتمع، وتسعى «معاً» إلى تشجيع رواد الأعمال الاجتماعيين الموهوبين المبدعين لابتكار حلول مستدامة تساهم في إحداث أثر اجتماعي قابل للقياس، فضلاً عن دعم نمو وازدهار القطاع الثالث في إمارة أبوظبي المتمثل بالمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية بهدف بناء مجتمع متطور متماسك نشط.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام الهيئة: «تعتبر حاضنة معاً الاجتماعية أحد محاور الهيئة الرئيسية التي تسعى لتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين الناشئين، مما يساهم في دعم القطاع الثالث في الإمارة، ومعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي».

وتابعت: «نعمل في هيئة معاً على تزويد رواد الأعمال الاجتماعيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لتنمية أفكارهم المبتكرة لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية ومؤسسات ذات نفع عام، بهدف إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية في إمارة أبوظبي».

وأضافت العميمي: «أحرزت حاضنة معاً الاجتماعية عبر الدورات الثلاثة الماضية إنجازاً هاماً في دعم وتطوير 30 مؤسسة اجتماعية ناشئة استطاعت أن تؤثر بشكل إيجابي في أكثر من 15 ألف مستفيد عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية في أبوظبي، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح خلال هذه الدورة».