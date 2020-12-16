شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ماكلروي وتوماس في بطولة أبوظبي للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة أفضل نجوم الجولف في العالم من رابطة محترفي الجولف والجولة الأوروبية في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي ستُقام خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2021، ويحتضنها نادي أبوظبي للجولف ضمن جولات سلسلة رولكس المصنفة في الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

ويتقدم المشاركين في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف» البطلان روري ماكلروي وجاستن توماس، الفائزان بالعديد من الألقاب الكبرى وبطولة كأس رايدر. كما ستجمع الفعالية نخبة من أبرز الأسماء العالمية في هذه البطولة التي تمثل الانطلاقة الأولى المميزة لسلسلة بطولات رولكس في إطار السباق إلى بطولة دبي 2021.

ويتطلع ماكلروي، المصنف الرابع عالمياً لبدء العام بنجاح كبير مع عودته للمنافسة في أبوظبي للمرة الأولى بعد غياب عن نسختي 2018 و2019، حيث أحرز النجم الإيرلندي الشمالي المرتبة الثانية خلال أربع مشاركات له في البطولة، ويأمل بتحقيق لقب البطولة خلال مشاركته في هذه الدورة والتي تقام في يناير المقبل.

من جهته قال ماكلروي، المصنف الأول عالمياً سابقاً: «أتطلع إلى العودة والمشاركة مجدداً في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي تعد من البطولات المفضلة للاعبين، فضلاً عن كونها المحطة المثلى بالنسبة لي لبدء موسم عام 2021، كما أن البطولة تقام على ملعب عالمي المستوى الذي يحتضنه نادي أبوظبي للجولف، وكنت قريباً جداً من تحقيق اللقب خلال مشاركاتي السابقة».

في المقابل حقق جاستن توماس، المصنف الثالث عالمياً، مؤخراً أفضل نتيجة له في ملعب أوجوستا ناشيونال حيث أحرز المركز الرابع في بطولة الجولف للأساتذة، ويستعد لمشاركته الأولى في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من بوابة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف. وحقق توماس، البالغ من العمر 27 عاماً، نجاحاً كبيراً في مشهد الجولف العالمي بتحقيق 13 انتصاراً، كان آخرها في بطولة الجولف العالمية - فيديكس سانت جود انفيتيشنال 2020، كما ستمثل البطولة حضوره الثالث في سلسلة رولكس بعد مشاركته في بطولاتها في فرنسا واسكتلندا.

وقال توماس: «بشغف كبير نتطلع إلى المنافسة في أبوظبي للمرة الأولى، حيث يحظى ملعب نادي أبوظبي للجولف بسمعة مرموقة، وأنا واثق بأنه سيشهد منافسات قوية نظراً لاحتضانه البطولة الأولى من سلسلة رولكس للموسم المقبل».

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا مشاركة روري ماكلروي مجدداً في بطولتنا التي حصدت العديد من الجوائز المرموقة، كما تسعدنا استضافة جاستن توماس خلال مشاركته الأولى في دولة الإمارات ضمن منافسات البطولة الاستثنائية»، مبيناً أن أبوظبي غدت وجهة رياضية عالمية رائدة ومفضلة للأبطال في ظل أجندتها السنوية الحافلة والثرية بالفعاليات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة الفرق والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي.