لاستخراج الذهب.. ضبط 6 أطنان من أحجار الكوارتز في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الأربعاء، سيارة نقل محملة بـ20 جوالًا مليئة بخام الذهب. تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث المركز الحالة الأمنية بطريق (القاهرة- أسوان) الزراعي، جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ 20 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب بوزن 600 كيلو. جرى تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة.

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