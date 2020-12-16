تركيب ألواح طاقة شمسية بمدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بتركيب ألواح طاقة شمسية بالمدارس حسب الاحتياج والكثافة الطلابية، من موارد تحصيل التبرعات الموجهة لدعم المشروعات التعليمية.

وكانت مدرسة الخارجة الثانوية بنين هي الأولى على مستوى المحافظة التي يجري تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل.