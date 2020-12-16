بالصور.. نائب محافظ المنوفية في زيارة للمخبز المليوني بالعراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء أعمال التشغيل التجريبي للمخبز المليوني بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء، والمقام على مساحة 675م2 بإجمالي تكلفة 2مليون و700 ألف جنيه تمهيدًا لافتتاحه.
وشاهد نائب المحافظ المخبز ومراحل تشغيل خط الإنتاج، للتأكد من جاهزيته للتشغيل، واطمئن من أصحاب المخبز عن كمية الإنتاج اليومي للمخبز ومدى توافر حصة المخبز من الدقيق، كما تأكد من مواصفات رغيف الخبز .
وخلال جولته بمدينة الشهداء شهد نائب المحافظ، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل المدينة بطول 1600 متر، بتكلفة تقرب من 6 ملايين جنيه، وتابع أعمال الرصف وإنشاء الأرصفة والبلدورات، فضلًا عن زراعة الأعمدة الديكورية، في إطار رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.
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