7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و131077 شخصا، أما الوفيات فبلغت 52883 حالة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 844430 شخصا،

مضيفة أن 5678 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة إن 6 ملايين و846 ألفا و781 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء تسجيل 7 آلاف و704

إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و123 ألفا و474 حالة من بينها 5 آلاف و704 حالات

في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.



كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية 223 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الوباء 52 ألفا و670 شخصا.