إشتباكات إثيوبية على الشريط الحدودي.. ومقتل 3 جنود سودانيين و ضابط

أفاد مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان لموقع روسيا اليوم، أن المليشيات الإثيوبيه نصبت كمينا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل

ضابط برتبة عميد.

وقال المصدر ذاته إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم، ودارت معارك شرسة أدت

لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي. وفقاً لروسيا اليوم.

وأكد المصدر أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعين إثيوبيين في الأيام الماضية مما عده الجيش الأثيوبي استفزازا.