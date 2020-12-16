روسيا تسجل 26509 إصابات جديدة بكورونا و596 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 596 حالة وفاة و26509 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و734454 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 48564 حالة.

وتعافى 26490 شخصا من الإصابة أمس ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و 176100 حالة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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