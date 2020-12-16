مرجع إيراني يحمل خامنئي مسؤولية إراقة الدماء وجرائم القتل في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 3:30 مساءً

اتهم المرجع الإيراني البارز، محمود أمجد ، المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأنه ”المسؤول الأول عن جميع الدماء التي سالت وجرائم القتل التي شهدتها البلاد منذ عام 2009 وحتى اليوم“.

وقال أمجد في منشور عبر حسابه على ”إنستغرام“، تداولته وسائل إعلام معارضة على نطاق واسع اليوم الأربعاء، تعليقا على إعدام طهران للصحفي المعارض، روح الله زم ”أتعجب كيف أقدمنا على إعدام شاب بهذا الشكل الظالم، فقد حزنت للغاية على رحيل هذا الصحفي الذي قُتِل ظلما“.

وأضاف المرجع الإيراني ”يجب على خامنئي أن يكف عن استبداد الرأي؛ حيث تسبب هذا الأسلوب في تدمير العديد من شؤون البلاد“.

وتابع أستاذ الأخلاقيات بالحوزة الشيعية، قائلا ”خامنئي مسؤول عن جميع الدماء التي سالت وجرائم القتل منذ عام 2009، إذ إن المرشد على علم بجميع التحركات والممارسات في البلاد، وهو مسؤول عنها“.

يُذكر أن نجل المرجع الإيراني محمود أمجد كشف أخيرا عن اقتراح والده بتسمية الصحفي الإيراني الراحل روح الله زم بـ“الشهيد المقتول“.

وكان عدد من الدول والهيئات الدولية أدان إعدام السلطات الإيرانية، للصحفي المعارض البارز، روح الله زم، منها منظمة ”مراسلون بلا حدود“ المعنية بحرية الصحافة حول العالم، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا التي وصفت قرار إعدام الصحفي المعارض بـ ”الهمجي الخطير“.