وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى السعودية

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أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح فيروس (كورونا) المستجد إلى المملكة.
وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية، أن وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح كورونا كوفيد-19 إلى المملكة”.
وأضاف وزير الصحة السعودي أن بدء توزيع لقاح (كورونا) في المملكة سيتم خلال 3 أيام من الأن.
وأكدت الوزارة “مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة”، وفق ما ذكرت وكالة (واس).
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.
وأكدت “الصحة” مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
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