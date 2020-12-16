في عهد الرئيس المصري.. 13 زيارة بارزة من ولي عهد ابوظبي لمصر

في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شهدت مصر عددا كبيرا من زيارات الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك في إطار التعاون بين القاهرة وأبو ظبي، وكذلك في إطار العلاقة الأخوية بين الرئيس السيسي والشيخ بن زايد.

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.

واستقبل الرئيس المصري السيسي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط انتظام كامل للخدمات المرورية والأمنية بمحيط صالة رئاسة الجمهورية بالمطار.

تاتي زيارة ولي عهد أبو ظبي إلي القاهرة، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز زيارات الشيخ محمد بن زايد لمصر خلال السنوات الأخيرة:

- فى شهر يونيو من عام 2014، شارك الشيخ محمد بن زايد فى حفل تنصيب الرئيس السيسى رئيسا لمصر.

- فى شهر سبتمبر لعام 2014 بحثا الرئيس السيسى والشيخ "بن زايد" بالقاهرة قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

- فى شهر مارس 2015، أكد الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمصر وقوف الإمارات بجانب مصر فى مواجهة الإرهاب.

- فى 9 يونيو 2015 بحثا الرئيسان فى القاهرة سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

- فى 21 أبريل 2016، أعلن الشيخ محمد بن زايد فى القاهرة عن تقديم الإمارات 4 مليارات دولار لدعم مصر اقتصاديا.

- فى مايو عام 2016 قدم الشيخ محمد بن زايد التعازى لمصر فى ضحايا الطائرة المنكوبة.

- فى نوفمبر 2016 بحثا القيادتين تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا المشتركة.

- فى يونيو 2017 عقد القيادتين لقاءا تشاوريا بالقاهرة حول القضايا الاقليمية وسبل مكافحة الإرهاب.

- فى يوليو 2017 شارك الشيخ محمد بن زايد فى افتتاح قاعدة "محمد نجيب" أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط.

- فى أبريل 2018 عقد الجانبان لقاءا تشاوريا فى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية المشتركة.

- في 7 أغسطس 2018 زار ولي عهد أبو ظبى القاهرة لبحث العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا الاقليمية المشتركة.

- في 27 مارس 2019، شهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقصر رأس التين بالإسكندرية مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى مجالات الإسكان والرى والتجارة والصناعة".

- اليوم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.