شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: الصيف القادم بلا كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال شبان: "بحلول الصيف، يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا"، موضحا أنه حينذاك سيكون هناك لقاح كاف لكل من يريد التطعيم، وقال: "هذه هي المدة التي سنواصل فيها العناية ببعضنا بعضا، وبالتالي تقليل المسارات الأكثر كثافة وشدة للجائحة".
وأكد الوزير أن تدابير النظافة ستظل ضرورية حتى ذلك الحين، وقال: "سنظل بحاجة إلى هذه القواعد لمدة طويلة خلال العام المقبل"، موضحا أنه سيتعين تطعيم ما بين 55 و65 في المئة من السكان لوقف انتشار الفيروس، معتبرا التطعيم أمرا عقلانيا بديهيا.
وقال شبان إن موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاح مضاد لكورونا ستكون أول موافقة نظامية على مستوى العالم قائمة على اختبارات مكثفة، مضيفا: "في رأيي، هذا مهم لكسب الثقة في هذا اللقاح"، وأوضح أن جميع الدول الأخرى منحت حتى الآن موافقة طارئة فحسب.
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