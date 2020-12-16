شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة ، وأن عملية فصل القوات في ابين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين. وأوضح التحالف أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

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