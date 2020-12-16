العلاقات المصرية الاماراتية.. محطات من التعاون والتطابق في الرؤى لا سيما محاربة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ترتبط مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك وقائمة على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم
محطات من التعاون والتطابق في الرؤى لا سيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والأزمات الإقليمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومواجهة التدخل الخارجي في شؤون بعض الدول العربية.
تبادل الزيارات بين قيادتهما تكلل بالتعاون في قطاعات عديدة وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في النصف الأول من 2020، والذي بلغ نحو 3.4 مليارات دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، على الرغم من تأثير جائحة كورونا الكبير على حجم التجارة في العالم أجمع.
فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر ، نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار.
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