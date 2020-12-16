شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلده بالعقوبات أوروبيا وأمريكيا.. نظام أردوغان يستنجد بالحوار والان مع التفاصيل
وقالت الرئاسة التركية في بيان: «في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهوداً حثيثة لإثارة أزمات، بحسب تعبيرها. كما دعا أردوغان إلى إنقاذ العلاقات التركية - الأوروبية مما سمّاها حلقة مفرغة، معرباً عن رغبته في إعادة إطلاق الحوار مع الاتحاد الأوروبي من خلال النظر إلى الوضع برمّته وعلى أساس المصالح المتبادلة، بحسب تعبيره».
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قرّروا خلال قمة في بروكسل، الخميس الماضي، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، ولاسيما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.
وبعيد أيام من هذه العقوبات الأوروبية فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400». ووصف أردوغان، اليوم، هذه العقوبات المفروضة بالموقف العدائي ضد تركيا.وقال "من غير المقبول فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها ستفشل في تحقيق هدفها الذي قال إنه يتمثل في الإضرار بالصناعات العسكرية التركي
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