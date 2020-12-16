تركي آل الشيخ يرد على أنباء إعفائه من منصبه

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على أنباء إعفائه من منصبه .

وكتب آل الشيخ على صفحته في "فيسبوك": "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".