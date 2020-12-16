إسرائيل في طريقها لزيادة القيود مع إقترابها من تسجيل 3000 حالة يومياً

سجلت إسرائيل ما يقرب من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء .

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن أحدث تقرير يظهر أنه تم تشخيص إصابة 2862 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يمثل 3.5٪ من 83227 شخصا تم فحصهم

بالفيروس.



وأضافت أن حوالي 381 مريضا في حالة خطيرة، من بينهم 138 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 3022 ، وفقا لبيان وزارة الصحة اللإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الأسبوع الماضي على أنه إذا تجاوزت إسرائيل 2500 حالة في

اليوم، فسيتم تشديد القيود.



ويأتي هذا الارتفاع بعد يوم واحد من تحذير مسؤولي الصحة من أن إسرائيل قد تدخل في إغلاق ثالث حتى قبل حصول مواطنيها على التطعيمات إذا استمرت معدلات الإصابة في الارتفاع .

في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست يوم الثلاثاء ، قال مفوض فيروس كورونا البروفيسور نحمان آش إنه سيدفع من أجل تشديد القيود في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب مثل هذا الإغلاق.