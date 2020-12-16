سجلت إسرائيل ما يقرب من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء .
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن أحدث تقرير يظهر أنه تم تشخيص إصابة 2862 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يمثل 3.5٪ من 83227 شخصا تم فحصهمبالفيروس.
اليوم، فسيتم تشديد القيود.
وأضافت أن حوالي 381 مريضا في حالة خطيرة، من بينهم 138 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 3022 ، وفقا لبيان وزارة الصحة اللإسرائيلية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الأسبوع الماضي على أنه إذا تجاوزت إسرائيل 2500 حالة في
ويأتي هذا الارتفاع بعد يوم واحد من تحذير مسؤولي الصحة من أن إسرائيل قد تدخل في إغلاق ثالث حتى قبل حصول مواطنيها على التطعيمات إذا استمرت معدلات الإصابة في الارتفاع .
في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست يوم الثلاثاء ، قال مفوض فيروس كورونا البروفيسور نحمان آش إنه سيدفع من أجل تشديد القيود في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب مثل هذا الإغلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل في طريقها لزيادة القيود مع إقترابها من تسجيل 3000 حالة يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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