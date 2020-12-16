إثيوبيا تمنح تأشيرة دخول لدى الوصول لجميع سكان إفريقيا

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، أنها ستصدر تأشيرة دخول عند الوصول للسياح من جميع أنحاء أفريقيا، وأكثر من 30 دولة أخرى.

وأكد مدير مكتب مؤتمرات السياحة في إثيوبيا، أليمايهو جبرتنساي، إنه يمكن للسائحين الحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى مطار بولي الدولي، كما يمكنهم التقدم بطلب للحصول على

تأشيرة عبر الإنترنت،حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أنه سيتم إصدار التأشيرة عند الوصول إلى مطار بولي الدولي للمواطنين من جميع البلدان الأفريقية، وأكثر من 30 دولة في القارات الأخرى.

ويمكن للسائحين أيضا ملء نموذج التأشيرة

لإلكترونية عبر الإنترنت من أي مكان.

اتُخِذت هذه الخطوة لإعادة فتح السياحة، من خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، بما يتماشى مع التوصيات لتجنب تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وتمتلك إثيوبيا ما يقرب من 12 تراثا مسجلا في موقع "اليونسكو" للتراث العالمي، كما توجد العشرات من المتنزهات ومناطق الجذب السياحي التاريخية والثقافية.

وقبل الوباء، كانت إثيوبيا تستقبل ما يصل إلى مليون سائح سنويا.