المفوضية الأوروبية تعلن إحراز تقدم بشأن بريكست

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، "وفقا لما تبدو عليه الأمور الآن، لا يمكنني القول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا، لكن يمكنني ان أقول إن هناك سبيلا لاتفاق، قد يكون محدودا للغاية لكنه موجود".

و أشارت أورسولا فون دير لاين، إلى إحراز تقدم وقالت إن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، وفقا لقناة الغد.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل “وجدنا سبيلا للتقدم في كل القضايا باستثناء قضيتين معلقتين هما الفرص

المتكافئة ومناطق صيد الأسماك… الأيام القادمة ستكون حاسمة”.

ودخلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المرحلة الأخيرة من محادثات صعبة لحماية تجارة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار سنويا في مرحلة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية يوم 31 ديسمبر.

وقالت فون دير لاين إن المناقشات بشأن حرية دخول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق صيد الأسماك البريطانية “ما زالت صعبة للغاية” لكن المفاوضين انتقلوا إلى المسألة الشائكة الأخرى

وهي ضمان منافسة نزيهة بين الشركات.

وأضافت “الصعوبات قائمة بشأن ضمان المنافسة النزيهة في المستقبل. لكن يسعدني أن أعلن أن القضايا المتعلقة بالحوكمة قد حُلت الآن بدرجة كبيرة”.

وقالت إنها في بعض الأحيان تشعر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لن يتمكنا من حل خلافاتهما لكنهما سيستمران في المحاولة.

وعدم التوصل لاتفاق سيضر بالاقتصادات على جانبي القنال الإنجليزي ويحدث هزة في الأسواق ويثير الفوضى في سلاسل الإمدادات عبر أوروبا في الوقت الذي تواجه فيه جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول بريطاني عندما طلب منه التعليق على تصريحات فون دير لاين “أحرزنا بعض التقدم لكننا ما زلنا متباعدين للغاية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية”.