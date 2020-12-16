التحالف العربي يعلن اقتراب تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض

قال التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن نجاح تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

وأكد التحالف، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، وفقا لقناة الغد.

وشدد التحالف على أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” قد أفادت بأنه تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي

الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

و على صعيدا أخر، أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، على أن الانتهاء من تنفيذ "اتفاق الرياض" له مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

و أعرب صالح، عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.