كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:15 مساءً - منذ ساعة واحدة الرئيس المصري يستقبل ولي عهد أبو ظبي أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال راضي إنه “من المنتظر اجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك”.

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