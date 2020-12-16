شكرا لقرائتكم خبر عن فيرتونين: الحجر أفادني لأنه راحة إجبارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الهولندي يان فيرتونين لاعب توتنهام سابقاً وبنفيكا البرتغالي حالياً إن توقف اللعب بسبب الحجر المنزلي عاد عليه بالنفع لأنه حصل على راحة إجبارية بسبب كورونا، وعانى فيرتونين من صداع ودوار نتيجة ارتطام رأسه برأس زميله ألدرفيلد عندما كانا يحاولان منع حارس أياكس أندريه أونانا من الإمساك بالكرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي. واضاف فيرتونين: «نادم لأنني أكملت المباراة، عانيت من تداعيات ذلك الارتطام تسعة اشهر ولهذا لم أستطع تقديم أفضل ما عندي في الملعب، كانت هناك مباراة تلو الأخرى وتمرين بعد تمرين ولم أحصل على الراحة المطلوبة لأنه كان يتوجب علي اللعب مع دخول عقدي العام الأخير».

وجاءت تعليقات فيرتونين بعد قرار اتحاد الكرة الإنجليزي وجوب تبديل اللاعب الذي يتعرض لارتجاج في الدماغ وعدم احتسابه ضمن التبديلات المتاحة لكل فريق.

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