شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تعتزم إغلاق منصّة «بيريسكوب».. غير قابلة للصيانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تويتر» عن عزمها على إغلاق منصّتها لتسجيلات الفيديو المباشرة «بيريسكوب» بحلول آذار/ مارس، موضّحة في مدوّنة أن التطبيق الذي يواجه تراجعا مطردا في عدد المستخدمين لم يعد مستداما من الناحية المالية.

وكشفت «تويتر» أن «السنتين الماضيتين شهدتا تراجعا في الاستخدام»، متوقعة أن «ترتفع التكاليف من دون شكّ مع الوقت».

وأردفت المجموعة التي اشترت «بيريسكوب» في العام 2015 «الحقيقة هي أن تطبيق بيريسكوب بات منذ مدة غير قابل للصيانة».

واعتبارا من آذار/ مارس 2021، لن يعود من الممكن تحميل هذا التطبيق، غير أن معظم وظائفه الأساسية ستدمج في «تويتر».

وأقرّت «تويتر» بأنها كانت ستتّخذ هذا القرار «في وقت أبكر من دون شكّ»، غير أن العام 2020 الذي شهد تفشّي وباء كوفيد-19 «أعاد ترتيب الأولويات».

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