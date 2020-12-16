شكرا لقرائتكم خبر عن شيرر: سيتي بحاجة لهداف يسجل 35 هدفاً في الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

علق الهداف الإنجليزي ألن شيرر على تعادل مانشستر سيتي مع ويست بروميتش (1-1)، وقال: «سيتي بحاجة لهداف يسجل 30-35 هدفاً في الموسم، عندما تنظر للمستقبل تدرك أن سيرجيو أجويرو لن يتحسن على مستوى الأداء، إنه متألق وما يزال يسجل 20-25 هدفاً في الموسم، لكن سيتي، كما هو حال جاره اليونايتد، بحاجة لهداف كبير».

واتفق المحللون على عدم قدرة البرازيلي جيزوس على سد فراغ غياب الأرجنتيني. وقال ماكنمان: «أضاع جيزوس فرصتي تسجيل أمام ويست بروميتش، إنه لا يوجد أمام المرمى لاستقبال الكرات العرضية، كما هو مطلوب من أي رأس حربة، لو كان أجويرو هنا لسجل».

وعلق أوين هارجريفز على أداء سيتي، وقال: «ما يزال بمقدوره الفوز باللقب، فالفارق مع الكبار 5 نقاط، قبل عامين كان سيتي ليمطر فريق بروميتش بـ6 أهداف، ففي نهاية المطاف بروميتش في المركز الـ19، والنادي سيطرد مدربه بيليتش. 20 تسديدة لسيتي بلا جدوى أمام بروميتش».

وشوهد المدرب جوارديولا وهو يتوسل للحكم الرابع أنتوني تيلور لإطالة المباراة أكثر من 4 دقائق، حتى إنه أمسك بالساعة. وعلق مشجعون: «لماذا لا يشتري جوارديولا لوحة ساعة خاصة به؟». وكتب آخر: «لاعبوك كانت عندهم 90 دقيقة ليسجلوا، جندوجان وفودن فقط كانا متألقين ويتمتعان بالحيوية، وباقي الفريق ضعيف».

ويحتل سيتي المركز السادس في «البرمييرليج»، ويعتقد جندوجان أن معاناة الفريق مثل معاناة كثير من الفرق الأوروبية الكبيرة هذا الموسم في إشارة على ما يبدو لبرشلونة، وهو الفريق الكبير الوحيد المبتعد عن الصدارة هذا الموسم.