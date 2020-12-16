شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 86% من أجر أوسكار في شانجهاي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دفع قرار الاتحاد الصيني لكرة القدم بوضع سقف 2.7 مليون إسترليني سنوياً للاعبين الأجانب، بدءاً من الموسم المقبل، نجوماً مثل البرازيلي أوسكار نجم تشيلسي السابق إلى في التفكير في الانتقال، وسيخفض القرار أجر لاعب شانجهاي سبيج بنسبة 85%، وبناء عليه سيخسر 16 مليون إسترليني سنوياً، وهذه ضربة كبيرة.

ووفقاً لصحف محلية، يستطيع أوسكار تقسيط المبلغ المحسوم على 3 سنوات لتفادي خسارة صادمة، فيما تنفست الأندية الأوروبية الصعداء لقرار الصين؛ لأنها لن تُغري مزيداً من نجومها للعب في دوري السوبر الصيني مستقبلاً.

ويواجه سيدريك باكامبو (314 ألف إسترليني أسبوعياً)، وهلك (239 ألف إسترليني) وجرازيانو بيللي (263 ألف إسترليني)، ونجوماً آخرين، مصيراً مشابهاً لأوسكار.

ومن المتوقع أن يكملوا مسيرتهم بعيداً عن التنين الصيني، خصوصاً مع عقوبات تشمل حسم 24 نقطة من رصيد أي فريق يتجاوز سقف الأجور (572 ألف إسترليني سنوياً للاعبين المحليين و2.7 مليون سنوياً للأجانب).

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