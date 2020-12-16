شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تركى مهاجما نظام أردوغان: لا توجد ديمقراطية فى عهده بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ، من تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي قال فيها للمعارضة التركية «لن تصلوا للحكم بالانتخاب، ولا تعلقوا آمالكم على بايدن".

وتساءل أوزداغ لوزير الخارجية التركي «هل تتوقع أنت أملًا من بايدن؟»، منددًا بالوضع السياسي الحالي في تركيا، وغياب الديمقراطية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وأضاف «لا توجد انتخابات في تركيا، فإذا كان لدينا انتخابات لن تكون أنت في السلطة، أم لديك توقعات بحدوث انقلاب؟». وأكد أوزداغ أن كل تصريح للمعارضة التركية يتم تفسيره على أنه دعوة للانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قد هاجم حزب الخير المعارض، وقال إن السلطة لن تُمنح لهذا الحزب حتى ولو عن طريف الانتخابات، أو بمساعدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.