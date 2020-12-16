إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 15 يومًا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة، بالمتابعة المستمرة للتعديات وتنفيذ الإزالات الفورية للبناء المخالف فى المهد.
وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأن إجمالي ما جرى إزالته من تعديات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري بلغ 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة فدان و13 قيراطًا و17 سهمًا.
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