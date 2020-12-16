سيارات كسح لمواجهة تجمعات المياه.. الأمطار تغرق شوارع دمياط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

دفعت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، بسيارات لكسح تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة بسبب سوء الطقس.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلًا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه جرى الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة، لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار، للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشهدت مدينة رأس البر، سقوط أمطار وهبوب رياح سريعة وارتفاع الأمواج نحو 3 أمتار، ما أدى إلى توقف الحركة بمنطقة المطاعم بالكورنيش.

ولم تتأثر حركة الملاحة بهيئة الميناء بسوء الأحوال الجوية، واستمرت حركة تداول سفن البضائع والحاويات.