إصابة رئيس مدينة بركة السبع في المنوفية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي: أصيب ياسر الجندي، رئيس مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعزل المنزلي لاتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة. وقال "الجندي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن حالته مستقرة وتحسنت الصحية، متابعًا: "خلال يومين بإذن الله سأكون في مكتبي بعد تمام الشفاء".

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